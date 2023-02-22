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Журналист Херш: Норвегия участвует в секретных операциях США с вьетнамской войны

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Политика

Соединённые Штаты Америки совместно с Норвегией проводят секретные операции ещё со времён вьетнамкой войны. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш на своей платформе Substack.

Журналист Херш: Норвегия участвует в секретных операциях США с вьетнамской войны

Он объяснил, что военно-морские силы (ВМС) Норвегии в 1964 году поставили патрульные корабли с норвежскими капитанами у берегов Вьетнама, которые якобы должны были обучать вьетнамских и американских моряков, но на самом деле приняли участие в атаках.

Теперь сотрудничество ЦРУ и ВМС Норвегии привело к взрыву "Северных потоков" по указу президента США Джо Байдена, заявил журналист.

Ранее Херш опубликовал статью, в которой рассказал, что взрывчатка была заложена американскими водолазами совместно с норвежскими специалистами в июне 2022 года.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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