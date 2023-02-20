Представитель Европейской комиссии Андреа Мазин отреагировала на публикацию журналиста из США Сеймура Херша, который обвинил Вашингтон в диверсии на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
"Мы не комментируем спекуляции", — отметили в пресс-службе ЕК, передаёт ТАСС.
Вместе с этим Мазин напомнила о существовании официального расследования происшествий. Как отметили в агентстве, представитель Еврокомиссии впервые высказалась по поводу статьи Херша.
Ранее в The Washington Times назвали подрыв "Северных потоков" актом войны, который противоречит Конституции США.
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