После увольнения Алексея Арестовича с поста внештатного советника офиса президента Украины предприимчивые украинцы продолжают делать на нём бизнес.
В Сети стали продавать вещи с его изображением и крылатыми фразами. Об этом пишет издание "Страна.ua".
Так, на OLX появились объявления о продаже белых носков с портретом политика и его известным выражением "мочили, мочим и будем мочить".
Кроме того, можно купить, подушки, вышитые бисером картины, рубашку, мыло и даже банку, в которую "чихнул Арестович" за 9999 гривен.
Желающие могут приобрести и женские трусы с изображением Арестовича и его знаменитой цитатой про "две-три недели", которую производители белья обыграли так: "Раздену тебя за две-три недели".
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