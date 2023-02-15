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"Страна.ua": в Сети продают трусы с портретом Арестовича и его цитатой про "две-три недели"

Политика

После увольнения Алексея Арестовича с поста внештатного советника офиса президента Украины предприимчивые украинцы продолжают делать на нём бизнес.

"Страна.ua": в Сети продают трусы с портретом Арестовича и его цитатой про "две-три недели"

В Сети стали продавать вещи с его изображением и крылатыми фразами. Об этом пишет издание "Страна.ua".

Так, на OLX появились объявления о продаже белых носков с портретом политика и его известным выражением "мочили, мочим и будем мочить".

Кроме того, можно купить, подушки, вышитые бисером картины, рубашку, мыло и даже банку, в которую "чихнул Арестович" за 9999 гривен.

Желающие могут приобрести и женские трусы с изображением Арестовича и его знаменитой цитатой про "две-три недели", которую производители белья обыграли так: "Раздену тебя за две-три недели".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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