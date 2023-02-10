Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Звезда "Уральских пельменей" Корнева о Михалковой: "Её больше волновала красота"
Полина Гагарина пугает поклонников болезненной худобой: как скелет
Марков рассказал о планах Байдена в отношении России после проигрыша ВС РФ
Моравецкий уверен, что победа России заставит Европу выбросить в мусорку весь геополитический анализ
Депутат бундестага раскритиковала Шольца за поставки оружия Украине
МИД Польши попытался вмешаться в судебную систему Белоруссии
NYT: сбитый китайский аэростат был оборудован техникой для разведки и сбора данных  
Танкисты группировки "О" ВС России тестируют новые Т-80БВМ в боях у Кременной
РВ: войска ВСУ в районе Угледара повредили вертолёт Ми-35 ВКС РФ

Арестович заявил, что Россия успешно учится у Украины самоорганизовываться

Мир

Алексей Арестович рассказал, что две воюющие страны учатся друг у друга. Он объяснил, чему Украина научилась у России и наоборот.

Арестович заявил, что Россия успешно учится у Украины самоорганизовываться

Украинский военный аналитик уверен, что страны перенимают друг у друга недостающие качества в процессе вооружëнного конфликта.

"Россия у нас сейчас успешно учится самоорганизации и анархии, что крайне необходимо в проведении революции майданного типа", — написал Арестович в своëм микооблоге.

Украина, по мнению военного обозревателя, переняла у РФ "запреты на высказывания мнений и урезание свободы слова".

Бывший помощник офиса Владимира Зеленского считает, что нужно учиться у России умению реализовывать политические проекты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Путин уже потерял Украину, заявил Байден

Байден подтвердил, что помощь Украине является бессрочным обязательством.

Президент США Байден заявил, что Путин "уже потерял Украину"
Генерал ВС РФ Соболев заявил Кадырову, что не собирается сдаваться полякам
Соболев ответил Кадырову на призыв сдаться полякам
Макрон изменился, и это сигнал для России — Зеленский
Певцов назвал фильм "Чебурашка" диверсией против российских детей
Бизнес на войне: театр военных действий будет расширяться до Польши Ольга Лебедева Знак зодиака 9 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев
В зоне спецоперации замечены новейшие российские танки Т-14 "Армата"
Запад намерен победить Россию с помощью "Гааги для Путина"
Разведчик назвал цели для тактического ядерного удара по ВСУ
Разведчик назвал цели для тактического ядерного удара по ВСУ
Последние материалы
Арестович заявил, что Россия успешно учится у Украины самоорганизовываться
Звезда "Уральских пельменей" Корнева о Михалковой: "Её больше волновала красота"
Полина Гагарина пугает поклонников болезненной худобой: как скелет
Марков рассказал о планах Байдена в отношении России после проигрыша ВС РФ
Моравецкий уверен, что победа России заставит Европу выбросить в мусорку весь геополитический анализ
Депутат бундестага раскритиковала Шольца за поставки оружия Украине
МИД Польши попытался вмешаться в судебную систему Белоруссии
NYT: сбитый китайский аэростат был оборудован техникой для разведки и сбора данных  
Танкисты группировки "О" ВС России тестируют новые Т-80БВМ в боях у Кременной
РВ: войска ВСУ в районе Угледара повредили вертолёт Ми-35 ВКС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников