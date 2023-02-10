Алексей Арестович рассказал, что две воюющие страны учатся друг у друга. Он объяснил, чему Украина научилась у России и наоборот.
Украинский военный аналитик уверен, что страны перенимают друг у друга недостающие качества в процессе вооружëнного конфликта.
"Россия у нас сейчас успешно учится самоорганизации и анархии, что крайне необходимо в проведении революции майданного типа", — написал Арестович в своëм микооблоге.
Украина, по мнению военного обозревателя, переняла у РФ "запреты на высказывания мнений и урезание свободы слова".
Бывший помощник офиса Владимира Зеленского считает, что нужно учиться у России умению реализовывать политические проекты.
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