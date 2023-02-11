Морозов: Запад давно бы атаковал Россию, не будь у страны "бомбы Путина"

Коллективный Запад уже давно бы атаковал напрямую Россию, если бы у страны не было ядерного оружия, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

По словам парламентария, "Бомба Сталина" уже однажды спасла мир.

"Бомба Сталина", безусловно, однажды уже спасла мир от ядерной катастрофы. Сегодня мир спасает "бомба Путина". Нет никаких сомнений, что без этого фактора мы давно были бы атакованы коллективным Западом", — пояснил депутат в беседе с РИА Новости.

Морозов подчеркнул, что договорённости с Западом в сфере ядерного оружия возможны, но не в ущерб России, а на равных.

"Новые ограничительные договоры возможны, но только при наличии полной взаимности и не в ущерб нашим нынешним преимуществам", — резюмировал политик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.