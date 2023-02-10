Психолог Алексей Рощин проанализировал выступление Владимира Зеленского перед парламентом Британии

Психолог Алексей Рощин проанализировал знаки и послания, которые украинский президент Владимир Зеленский продемонстрировал в ходе своей речи в Вестминстерском дворце.

Специалист назвал речь Зеленского перед британским парламентом складной, но поверхностной и чересчур манипулятивной.

"Его речь направлена не только на тех, кто принимает решения. Зеленский работает на большую аудиторию, упоминает героев Соединенного Королевства. Он хочет воздействовать на народ Англии, зацепив рикошетом Европу и США", — отмечает Рощин.

Зеленский, по мнению эксперта, задался целью "умаслить" англичан комплиментами, чтобы получить дальнобойные ракеты и истребители. Украинский лидер в этом вопросе даже не стесняется отождествлять Британию с Украиной, пишет "Московский Комсомолец".

"Речь Зеленского очень похожа на обращение к избирателям. Он играет на примитивных и базовых чувствах. Хвалит слушателей, упоминает так любимые ими слова "свобода", "справедливость", "мир" и "права человека". Он хороший актёр, эту сущность никуда не скрыть", — резюмировал Рощин.

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