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РИА Новости: Евросоюз может спасти только система ПВО ВС РФ

Политика

Накануне Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по приграничному району Брянской области, где располагается компрессорная станция "Новозыбков". Она представляет собой часть нефтепровода "Дружба", который раздваивается на несколько веток. Одна из них идёт в Чехию, Словакию и Венгрию и снабжает их сырьём.

РИА Новости: Евросоюз может спасти только система ПВО ВС РФ

Обозревать РИА Новости Сергей Савчук полагает, что пока произошёл только предупредительный выстрел. Далее может последовать контрольный. Из-за этого есть риск прекращения поставок российского ресурса в ЕС. По словам Савчука, европейцам в данной ситуации остаётся только молиться на ПВО РФ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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