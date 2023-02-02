РИА Новости: Евросоюз может спасти только система ПВО ВС РФ

Накануне Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по приграничному району Брянской области, где располагается компрессорная станция "Новозыбков". Она представляет собой часть нефтепровода "Дружба", который раздваивается на несколько веток. Одна из них идёт в Чехию, Словакию и Венгрию и снабжает их сырьём.

Обозревать РИА Новости Сергей Савчук полагает, что пока произошёл только предупредительный выстрел. Далее может последовать контрольный. Из-за этого есть риск прекращения поставок российского ресурса в ЕС. По словам Савчука, европейцам в данной ситуации остаётся только молиться на ПВО РФ.

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