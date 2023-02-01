Армия Украины выстрелила из "Точки-У" по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области

Вооружённые силы Украины атаковали из ракетного комплекса "Точка-У" нефтепровод "Дружба" в Брянской области. В результате случившегося нефтеперекачивающая станция (НПС) "Новозыбков" получила незначительные повреждения.

Правоохранители обнаружили на месте происшествия воронку диаметром 20 метров. Никто не пострадал, весь персонал НПС был эвакуирован.

Известно, что год станция перекачивает более 33 миллионов тонн нефти, которая идёт через Белоруссию в Европу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.