Экс-офицер разведки ВС США Коффлер: Пентагон испытывает дефицит оружия из-за помощи Украине

Пентагон страдает от недостатка вооружений из-за продолжающихся поставок военной помощи Киеву. Об этом сообщила экс-разведчица ВС США Ребекка Коффлер в эфире американского телеканала Fox News.

Коффлер подчеркнула, что армия США переживает настоящий кризис.

"Мы в дефиците. У нас очень мало Javelin, Stinger, недостаточно снарядов калибра 155 мм", — отметила она.

По словам Коффлер, Пентагону потребуются годы, чтобы обеспечить американскую армию необходимым количеством оружия, которое было в безвозвратном формате передано ВСУ.

Офицер разведки пристыдила Вашингтон за чрезмерную увлечённость украинским конфликтом и практически полное отсутствие беспокойства о собственной безопасности.

Примечательно, что военная помощь США киевскому режиму с момента вступления Джо Байдена в должность президента уже превысила 27,4 млрд долларов.

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