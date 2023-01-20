Пентагон страдает от недостатка вооружений из-за продолжающихся поставок военной помощи Киеву. Об этом сообщила экс-разведчица ВС США Ребекка Коффлер в эфире американского телеканала Fox News.
Коффлер подчеркнула, что армия США переживает настоящий кризис.
"Мы в дефиците. У нас очень мало Javelin, Stinger, недостаточно снарядов калибра 155 мм", — отметила она.
По словам Коффлер, Пентагону потребуются годы, чтобы обеспечить американскую армию необходимым количеством оружия, которое было в безвозвратном формате передано ВСУ.
Офицер разведки пристыдила Вашингтон за чрезмерную увлечённость украинским конфликтом и практически полное отсутствие беспокойства о собственной безопасности.
Примечательно, что военная помощь США киевскому режиму с момента вступления Джо Байдена в должность президента уже превысила 27,4 млрд долларов.
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