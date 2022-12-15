Песков анонсировал указ Путина по ответным мерам на нефтяные ограничения Запада

На этой неделе планируется опубликовать указ лидера РФ Владимира Путина по ответным мерам на введение западными странами предельной стоимости российской нефти. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На брифинге он отметил, что президентский указ уже практически готов.

"Мы сообщим, как только он появится", — сказал Песков журналистам.

9 декабря Путин анонсировал утверждение документа, который будет включать в себя чёткие ответные меры на потолок цен.

Ранее "Ведомости" сообщили, что, согласно проекту указа, власти РФ рассматривают три возможных варианта ответного механизма на ограничения Запада. По данным источников издания, Москва прорабатывает такие меры, как полный запрет продажи энергоресурсов, невозможность экспорта по договорам с условием предельной стоимости нефти и установление "индикативной цены". При этом подчёркивается, что все предложения ещё находятся на стадии обсуждения.