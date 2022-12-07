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"Ведомости": у России есть три варианта ответа на потолок цен, введённый Западом

Экономика

Россия рассматривает три возможные ответные меры на установленный западными странами потолок цен на поставки нефти.

"Ведомости": у России есть три варианта ответа на потолок цен, введённый Западом

Как сообщают "Ведомости", проект соответствующего указа российского лидера Владимира Путина находится на обсуждении у сотрудников его администрации и членов правительства РФ.

"Власти рассматривают три варианта ответного механизма на введение странами G7 и Евросоюза потолка цен на импорт российской нефти", — сказано в публикации.

По информации источников газеты, Москва прорабатывает следующие меры:

  1. Полный запрет продажи энергоресурсов тем странам, которые поддержали ограничения, даже путём поставок через посредников;
  2. Невозможность экспорта по договорам, в которых есть условие потолка цен;
  3. Установление "индикативной цены", способной определять уровень максимального дисконта Urals к эталонному сорту Brent (сделка не будет одобрена в случае превышения показателей).

Источник "Ведомостей" подчеркнул: все вышеперечисленные варианты ещё обсуждаются и окончательно не утверждены. Он также не исключил, что власти РФ придумают другие ответные меры или скомбинируют их между собой.

Ранее стало известно, что страны ЕС окончательно утвердили решение об установлении потолка цен на российскую нефть. Изменения вступили в силу с 5 декабря.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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