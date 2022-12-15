Новицкий: главы МИД ЕС имеют разное отношение к ситуации с трибуналом на Украине

Европейская комиссия собирается создать специализированный международный трибунал на Украине. Главы МИД стран-членов Европейского союза не поддержали данную идею. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что после обсуждения трибунала участники дискуссии не пришли к результату. Дипломат добавил, что ЕС должен делать больше для борьбы с безнаказанностью.

Президент Российской секции Международного общества прав человека, правозащитник Владимир Новицкий прокомментировал ситуацию. Он отметил, что любой международный трибунал имеет надюрисдикционность в отношении законодательства той страны, где предполагается расположение судебного органа.

"И если другое государство не признаёт правомочность трибунала, если, конечно, оно не побеждено, не оккупировано, не подписало акт о капитуляции, то в данном случае легитимность такого судебного органа, безусловно, оспорима", — сообщил эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Новицкий считает, что в данном случае стороны не смогли договориться в отношении к ситуации с созданием трибунала и операции, которую проводит Россия.

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