Путин анонсировал трибунал по геноциду Донбасса

Российский президент Владимир Путин заявил, что трибунал над военными преступниками на Украине будет использовать неопровержимые доказательства геноцида Донбасса Киевом.

Об этом он сообщил на заседании оргкомитета "Победа”, прошедшего 15 ноября — рассказывает Ura.Ru. По словам главы государства, Россия не намерена ничего забывать, несмотря на попытки Запада переписать историю.

Таким образом геополитические соперники пытаются "разобщить, лишить нас ориентиров, ослабить Россию и раскачать суверенитет". На Украине им это удалось, и подобный сценарий был уготован России. Но в основе идентичности страны лежат преемственность поколений, верность традициям и высокие духовно-нравственные ориентиры.

Разговор надо вести и о том, что в течение восьми лет Украина творила в Донбассе нечто, сопоставимое с геноцидом фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Путин напомнил и про проект "Без срока давности", который обнажает факты преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. То, что происходило в годы войны, — геноцид советского народа, всех его национальных, этнических и расовых групп. Один пример блокады Ленинграда показывает всё.

Поисковые группы и по сей день находят массовые захоронения жертв гитлеровских палачей. Путин добавил, что победа ковалась в боях и сражениях представителями всех народов Советского Союза. При этом, 69% потерь пришлось на РСФСР, это нужно помнить.

На Украине практически реанимирована бандеровская государственность, и этот факт надо предъявлять на международном уровне.

Политолог Дмитрий Нечаев считает, что суды над бандеровскими нацистами будут логичными и закономерными. С ним согласен и заместитель директора Института международных исследований Виктор Мизин. Он отметил, что Донбасс собирает доказательную базу по действия Украины. "Об этом надо говорить, чтобы молодёжь не жарила шашлыки на Вечном огне”, — полагает эксперт.

Исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин подчеркнула, что Запад с этим соглашаться точно не будет, но говорить об этом придётся. Россия уже обладает необходимой доказательной базой. Только в соцсетях присутствует множество записей с издевательствами ВСУ над мирными жителями, поддерживающими Россию — их уже достаточно для приговора "высшая мера наказания".