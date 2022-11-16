Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Терапевт Чернышова: из-за мокрой обуви могут появиться простуда и грибок
Рогов: обстановка на линии соприкосновения в Запорожской области обостряется
В Финляндии допустили закрытие воздушного пространства Украины после ЧП в Польше
Артиллерист НМ ДНР признался, что у ВСУ есть "самые лакомые кусочки" для удара
Зеленский: сотни городов остались без света и воды после ударов по Украине
Доктор Курпатов посоветовал не отвлекаться для повышения продуктивности
Польша инициировала созыв совета НАТО по статье 4 основного договора
Хатылев оценил падение ракет в Польше: "Спланированная акция со стороны Киева"
TAC: украинский конфликт спровоцировала американская политическая элита

Путин анонсировал трибунал по геноциду Донбасса

Политика

Российский президент Владимир Путин заявил, что трибунал над военными преступниками на Украине будет использовать неопровержимые доказательства геноцида Донбасса Киевом.

Путин анонсировал трибунал по геноциду Донбасса

Об этом он сообщил на заседании оргкомитета "Победа”, прошедшего 15 ноября — рассказывает Ura.Ru. По словам главы государства, Россия не намерена ничего забывать, несмотря на попытки Запада переписать историю.

Таким образом геополитические соперники пытаются "разобщить, лишить нас ориентиров, ослабить Россию и раскачать суверенитет". На Украине им это удалось, и подобный сценарий был уготован России. Но в основе идентичности страны лежат преемственность поколений, верность традициям и высокие духовно-нравственные ориентиры.

Разговор надо вести и о том, что в течение восьми лет Украина творила в Донбассе нечто, сопоставимое с геноцидом фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Путин напомнил и про проект "Без срока давности", который обнажает факты преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. То, что происходило в годы войны, — геноцид советского народа, всех его национальных, этнических и расовых групп. Один пример блокады Ленинграда показывает всё.

Поисковые группы и по сей день находят массовые захоронения жертв гитлеровских палачей. Путин добавил, что победа ковалась в боях и сражениях представителями всех народов Советского Союза. При этом, 69% потерь пришлось на РСФСР, это нужно помнить.

На Украине практически реанимирована бандеровская государственность, и этот факт надо предъявлять на международном уровне.

Политолог Дмитрий Нечаев считает, что суды над бандеровскими нацистами будут логичными и закономерными. С ним согласен и заместитель директора Института международных исследований Виктор Мизин. Он отметил, что Донбасс собирает доказательную базу по действия Украины. "Об этом надо говорить, чтобы молодёжь не жарила шашлыки на Вечном огне”, — полагает эксперт.

Исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин подчеркнула, что Запад с этим соглашаться точно не будет, но говорить об этом придётся. Россия уже обладает необходимой доказательной базой. Только в соцсетях присутствует множество записей с издевательствами ВСУ над мирными жителями, поддерживающими Россию — их уже достаточно для приговора "высшая мера наказания".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александр Шторм, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Мир. Новости мира
Шурыгин: удары ВС РФ по Украине — военная тактика, а не политика

По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.

Шурыгин: удары ВС РФ по Украине — военная тактика, а не политика
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Силовые структуры
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Силовые структуры
Глава Луганской ОВА Гайдай заявил о смещении линии фронта к крупным городам ЛНР
Силовые структуры
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Ольга Лебедева Прилёт ракет в Польшу: "А уж не сами ли поляки?" Ольга Лебедева Анжела Якубовская Мария Соловьёва: когда я поступала во ВГИК, там сказали, что у меня нет шансов Анжела Якубовская Сергей Лебедев НАТО давно превратилось в полигон для американских политических коррупционеров Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
В Польше в результате падения ракет погибли два человека
Мир. Новости мира
Лавров: требования Зеленского для продолжения переговоров неадекватны
Минобороны: армия России уничтожила до 1400 военных ВСУ в боях за Павловку
Силовые структуры
Минобороны: армия России уничтожила до 1400 военных ВСУ в боях за Павловку
Последние материалы
Трихолог: основная причина выпадения волос — нехватка железа
Хатылев оценил падение ракет в Польше: "Спланированная акция со стороны Киева"
TAC: украинский конфликт спровоцировала американская политическая элита
Уход за глухой собакой: любите её, как прежде, и купите фонарик
Слуцкий: ЧП в Польше показало, что Украина и Прибалтика толкают мир к войне
На Донецком направлении ликвидирован полковник ВВС Украины Сергей Хомик
Врач Брехер: прогулки и здоровый сон помогут избавиться от постоянных перекусов
Михаил Шац* пожаловался на тяжёлую жизнь за границей: "Хочу под Питер"
Ходаковский сообщил, что мобилизованный ВС РФ расстрелял своего командира
Руденко: ВСУ нанесут несколько отвлекающих ударов, но основной будет в Запорожье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников