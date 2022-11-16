Российский президент Владимир Путин заявил, что трибунал над военными преступниками на Украине будет использовать неопровержимые доказательства геноцида Донбасса Киевом.
Об этом он сообщил на заседании оргкомитета "Победа”, прошедшего 15 ноября — рассказывает Ura.Ru. По словам главы государства, Россия не намерена ничего забывать, несмотря на попытки Запада переписать историю.
Таким образом геополитические соперники пытаются "разобщить, лишить нас ориентиров, ослабить Россию и раскачать суверенитет". На Украине им это удалось, и подобный сценарий был уготован России. Но в основе идентичности страны лежат преемственность поколений, верность традициям и высокие духовно-нравственные ориентиры.
Разговор надо вести и о том, что в течение восьми лет Украина творила в Донбассе нечто, сопоставимое с геноцидом фашистов в годы Великой Отечественной войны.
Путин напомнил и про проект "Без срока давности", который обнажает факты преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. То, что происходило в годы войны, — геноцид советского народа, всех его национальных, этнических и расовых групп. Один пример блокады Ленинграда показывает всё.
Поисковые группы и по сей день находят массовые захоронения жертв гитлеровских палачей. Путин добавил, что победа ковалась в боях и сражениях представителями всех народов Советского Союза. При этом, 69% потерь пришлось на РСФСР, это нужно помнить.
На Украине практически реанимирована бандеровская государственность, и этот факт надо предъявлять на международном уровне.
Политолог Дмитрий Нечаев считает, что суды над бандеровскими нацистами будут логичными и закономерными. С ним согласен и заместитель директора Института международных исследований Виктор Мизин. Он отметил, что Донбасс собирает доказательную базу по действия Украины. "Об этом надо говорить, чтобы молодёжь не жарила шашлыки на Вечном огне”, — полагает эксперт.
Исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин подчеркнула, что Запад с этим соглашаться точно не будет, но говорить об этом придётся. Россия уже обладает необходимой доказательной базой. Только в соцсетях присутствует множество записей с издевательствами ВСУ над мирными жителями, поддерживающими Россию — их уже достаточно для приговора "высшая мера наказания".
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.