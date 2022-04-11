Власти ЛНР выступили с предложением создать трибунал по военным преступлениям украинского режима в Донбассе. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал идею, поскольку материала уже давно хватит с лихвой.
На сайте ведомства отмечается, что уже восемь лет российские следователи фиксируют все преступления вооружённых сил Украины и националистических формирований, терзавших Донбасс.
Эти доказательства будут представлены общественности, а причастные к совершению этих преступлений обязаны предстать перед судом.
Весь вопрос — в какой международный суд с этим идти. Как пояснила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока, Гаагский трибунал и ЕСПЧ давно себя дискредитировали в отношении правосудия и вынесения справедливых приговоров.
Назрела необходимость создать "нечто новое — новый международный трибунал". Последние видео с пытками российских пленных украинскими войсками убедительно показали, что этих людей нужно наказывать.
Со своей стороны, депутат Госдумы Михаил Шеремет также призвал созвать международный трибунал и привлечь украинских военных и националистов к ответу за все их преступления против мирных граждан и военнопленных.
Процесс мог бы состояться в Донецке или Одессе, где 2 мая 2014 года украинские националисты сожгли заживо невинных людей в Доме профсоюзов.
Как сообщает "Свободная пресса", член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько отметил, что прежде всего нужно добиться военной победы над Украиной, а после этого виновных предать суду военного трибунала по военным преступлениям.
"Созывать его придётся по факту ситуации, а где он пройдёт — безразлично. Можно провести его в Белгороде, город уже пострадал. Или в Луганске, потому что Луганск тоже пострадал. Понятно, что собирать его придётся самим, поскольку надежд на то, что в международном праве сохранилась хотя бы нотка объективности, уже не осталось".
Он добавил, что Гаага и ЕСПЧ отпадают, а Amnesty International, Human Rights Watch давно используются как политический инструмент одной из сторон. Так же сегодня работают Greenpeace и WADA. Поэтому надо взять спецов из Китая, юристов из Сирии, может быть, даже из Южной Осетии и Абхазии. Но Запад можно игнорировать вообще как сторону конфликта.
Известный адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский добавил, что Гаага и ЕСПЧ для России — пройденный этап. Фактически идея международного трибунала после Югославии себя дискредитировала очень сильно.
"Место проведения могут предоставить Китай или Индия — Пекин или Дели. Понятно, что проводить в какой-то из европейских стран трибунал нецелесообразно. Это может быть только нейтральная страна, которая не вовлечена в конфликт и пользуется уважением мировой общественности, а не только стран англосаксонской цивилизации".
О наказании придётся говорить отдельно, так как никаких правовых норм коллективный Запад миру не оставил. В своё время Сталин и СССР настояли именно на проведении трибунала. То есть и сегодня нужно, чтобы был состязательный процесс, с предоставлением защиты, максимально объективный. Примера Югославии как судебного произвола Запада всем должно быть достаточно.
"Приговоров может быть два. Либо пожизненное заключение, либо смертная казнь (кстати, в Луганской народной республике она есть). Если казнь, то в военное время преступников вешали, расстреливая только доблестных врагов, но раз речь про мирный трибунал, то это будет расстрел", — пишут в соцмедиа.
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