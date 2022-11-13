Политолог Бордачёв: Турция поставляет оружие Киеву, но сохраняет мир с РФ

Турция находится в очень выгодном положении, заявил политолог Тимофей Бордачёв. По словам эксперта, Анкара поставляет Киеву оружие, но и сохраняет дипломатические отношения с Москвой.

Как подчеркнул Бордачёв, Анкару "устраивает" украинский конфликт и все призывы к миру лишь часть дипломатии.

"Турцию совершенно устраивает то, что происходит на Украине сейчас. Стремиться к каким-то изменениям Анкара не намерена. В очередной раз она напомнит о своём присутствии в этих делах и придаст себе международный вес", — пояснил политолог в беседе с "ПолитРоссией".

По словам политолога, постоянные переговоры между Анкарой и Москвой, не имеют фундаментального значения.

"Эрдоган постоянно разговаривает то с Путиным, то с Зеленским. Это хорошо, и российская сторона это ценит и относится к этому политику с большим уважением", — резюмировал эксперт.