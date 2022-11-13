Турция находится в очень выгодном положении, заявил политолог Тимофей Бордачёв. По словам эксперта, Анкара поставляет Киеву оружие, но и сохраняет дипломатические отношения с Москвой.
Как подчеркнул Бордачёв, Анкару "устраивает" украинский конфликт и все призывы к миру лишь часть дипломатии.
"Турцию совершенно устраивает то, что происходит на Украине сейчас. Стремиться к каким-то изменениям Анкара не намерена. В очередной раз она напомнит о своём присутствии в этих делах и придаст себе международный вес", — пояснил политолог в беседе с "ПолитРоссией".
По словам политолога, постоянные переговоры между Анкарой и Москвой, не имеют фундаментального значения.
"Эрдоган постоянно разговаривает то с Путиным, то с Зеленским. Это хорошо, и российская сторона это ценит и относится к этому политику с большим уважением", — резюмировал эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.