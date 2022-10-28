Сенатор Косачёв: за выступлением Путина на "Валдае" следил весь мир

Российский президент Владимир Путин произнёс на "Валдае-2022" программную речь. Об этом заявил сенатор Константин Косачёв.

По его мнению, Западу не стоит игнорировать тезисы, приведённые главой РФ. Он также отметил, что сейчас наступает период, когда всё мировое сообщество внимательно относится к словам российского лидера.

"За выступлением Путина следили не только мы в России, но и во всём мире", — подчеркнул Косачёв на встрече с журналистами.

Сенатор считает, что глава государства дал точную оценку всем мировым событиям. Он убеждён: правильная трактовка речи Путина способна привести к решению многих проблем.