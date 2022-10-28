Конгрессмен США пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону

Американский конгрессмен Пол Госар пригласил провести мирные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским в штате Аризона.

"Уважаемые президент Путин и президент Зеленский, я пишу каждому из вас или из ваших представителей, чтобы пригласить вас в Феникс, штат Аризона, на мирные переговоры", — говорится в письме конгрессмена.

Госар пояснил, что лидеры двух стран могут обсудить в Фениксе:

деэскалацию ядерной напряженности,

прекращение боевых действий,

"конец разрушениям".