Американский конгрессмен Пол Госар пригласил провести мирные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским в штате Аризона.
"Уважаемые президент Путин и президент Зеленский, я пишу каждому из вас или из ваших представителей, чтобы пригласить вас в Феникс, штат Аризона, на мирные переговоры", — говорится в письме конгрессмена.
Госар пояснил, что лидеры двух стран могут обсудить в Фениксе:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе.