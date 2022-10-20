"Жить спокойно или пройти через беду": Лукашенко назвал два варианта жизни

В свете предстоящих выборов 2024-го года президент Белоруссии заявил, что граждан нужно лучше информировать о происходящих процессах и угрозах, чтобы каждый человек мог принять осознанное решение. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 октября на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания, пишет EADaily.

Он заявил, что белорусам следует определиться: жить тихо и спокойно или пройти через беду.

Белорусский лидер подчеркнул, что уже поручил силовым структурах просвещать население относительно того, что происходит. Лукашенко признался, что не хочет запугивать людей, а заинтересован дать 100% открытую информацию.

"Хотите через беду пройти — пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить (хотя, думаю, все имеют такую возможность), так хоть деток своих искупать в тёплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите (это тоже вариант), тогда зубы сжали и вперёд, делайте то, что я вам говорю", — сказал Лукашенко.

Напоминаем, после прошлых выборов в 2020 году в стране возникли массовые акции протеста. Белорусским властям пришлось реформировать законодательство и принять новую Конституцию.