Лукашенко заявил, что Бог — белорус: "Он же меня кинул на эту сковородку"

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что считает Бога белорусом. По словам политика, Всевышний до сих пор ему помогает.

Журналист Владимир Соловьёв во время интервью спросил белорусского лидера, является ли сегодня Бог белорусом. Лукашенко понравилась такая мысль.

"Да не только сегодня, он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку. Ещё кое-когда помогает", — отметил президент Белоруссии в эфире программы "Соловьёв Live".

Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. В сентябре 2020 года стартовал его шестой президентский срок. В тот период в стране начались массовые акции протеста из-за несогласия оппозиции с результатами голосования. Сам Лукашенко неоднократно говорил, что митинги были организованы из-за рубежа.

США и некоторые страны Евросоюза приняли санкции в отношении руководства Белоруссии из-за "незаконных выборов".

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