Собчак: Пригожин прогнул Беглова

Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить все ранее запланированные новогодние мероприятия, а сэкономленные бюджетные средства направить на поддержку добровольцев и мобилизованных в рамках специальной военной операции. Как считает журналист Ксения Собчак, петербургский предприниматель Евгений Пригожин "прогнул" губернатора Александра Беглова критикой в адрес его позиции относительно СВО.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года в Северной столице будут отменены. Такое решение было принято на совещании градоначальника с членами городского правительства. Александр Дмитриевич уточнил, что не состоятся концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк и благотворительный прием в Таврическом дворце, но новогодние программы для семей с детьми и традиционные "детские елки" в городском календаре будут сохранены.
"Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга особой статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных", — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Комментируя решение губернатора, журналист Ксения Собчак выразила мнение, что к такому важному шагу Беглова подтолкнула критика со стороны бизнесмена Евгения Пригожина, который неоднократно высказывался о неудовлетворительной работе как чиновников из Смольного, так и лично петербургского губернатора, в том числе относительно поддержки специальной военной операции по денацификации Украины.
"Получается, Пригожин прогнул Беглова критикой по поводу того, что тот мало делает для сами-знаете-чего", — пишет Собчак.
Напомним, Пригожин заявлял, что губернатор Беглов "регулярно нарушает права участников" спецоперации, а также своим поведением оказывает "колоссальную поддержку" вооруженным силам Украины. По словам Пригожина, петербургский градоначальник "бесконечно вредит" участвующим в СВО бойцам и их семьям.
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