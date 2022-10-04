Нашумевшее заявление миллиардера Илона Маска вряд ли имеет отношение к призыву спасать жизни, заявил политолог Андрей Перла. По его мнению, сейчас Запад чувствует поражение и "прикрывает инвестиции".
Так, по словам политолога, то, что Маск призвал Украину и Россию к миру, вовсе не значит, что он в этом заинтересован.
"Читать не умеют и не знают, откуда Маск взялся. В противном случае не писали бы про "спасение человеческих жизней". Наглосаксам плевать на наши жизни. Если они про что-то такое говорят — значит, чувствуют, что проигрывают и спешат защитить ранее сделанные инвестиции", — заявил политолог.
Он подчеркнул, что ни с одной из сторон украинского конфликта не "успели задуматься", какова истинная причина подобных заявлений. А значит, русским не стоит расценивать подобный сигнал как "позитивный".
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