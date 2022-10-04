Экс-сенатор Блэк: к мирным переговорам Киев и Москву может подтолкнуть зима

Когда Европа поддержит мирное урегулирование конфликта на Украине и когда Москва с Киевом сядут за стол переговоров, можно будет говорить с приходом зимы, заявил экс-сенатор США от штата Виргиния Ричард Блэк.

Как подчеркнул Блэк, Европа "прочувствует" всю остроту ситуации только с приходом холодов и, сделав возможные выводы, вероятно, будет настаивать на перемирии.

"Я думаю, что шансы на мирные переговоры могут появиться, когда люди начнут осознавать, что надо прекратить отправлять деньги на оружие по всему миру, пора начать думать о происходящем дома", — пояснил Блэк РИА Новости.

Экс-сенатор подчеркнул, что в зимний период граждане европейских стран будут всё больше и больше выражать недовольство из-за санкций против России на фоне роста цен и нехватки газа.