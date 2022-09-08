Дмитрий Савельев: закон о молодёжной политике перезагрузил системы работы

В рамках деловой программы VII Восточного экономического форума во Владивостоке пройдёт Молодёжный ВЭФ. По мнению депутата Госдумы Дмитрия Савельева, активное вовлечение молодых сил в общественную, экономическую и политическую жизнь страны даёт России уникальную возможность и стимул для её динамичного развития.

— В последние годы количество масштабных молодёжных мероприятий очень заметно увеличилось и на федеральном, и на региональном уровне. Закон "О молодёжной политике в Российской Федерации", принятый пять лет назад, перезагрузил все системы работы с молодёжью. Проведение форумов и разного рода общественные движения, профессиональные и грантовые конкурсы становятся своеобразным смотром сил и отбором кадров, возможностью для молодых и активных людей продвинуться по социальной лестнице. Недаром визит президента Владимира Путина на Дальний Восток начался со встречи с участниками экологического форума на Камчатке: это показывает как заботу государства о молодёжи, так и осознание властью всей необходимости вхождения России в новые реалии.

Сегодня приходят креативные и смелые молодые люди, способные предлагать и свежие идеи, и пути их реализации. Именно они должны начать претворять в реальность принцип устойчивого развития России. В условиях новой экономики и импортозамещения полного цикла стране остро необходимы молодые патриоты, обладающие государственным мышлением и готовые осознано трудиться на благо Родины. Молодёжная активность, которую государство создаёт и поддерживает, — это действенный механизм, который ускоренными темпами приводит в действие социальные лифты. Это не только препятствует утечке талантов за рубеж, но и формирует карьерные возможности для каждого, кто мечтает стать профессионалом своего дела. Приток новых сил во все сферы жизни общества позволит нашей стране совершить качественный рывок в будущее.