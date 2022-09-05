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Политолог Марков объяснил, куда может уйти Кадыров и кто станет главой Чечни

Политика

Политолог Сергей Марков заявил, что такие уникальные госслужащие, как глава Чечни Рамзан Кадыров, могут продолжить карьеру сразу в нескольких направлениях.

Ранее Кадыров заявил, что планирует уйти в "бессрочный отпуск", поскольку является "долгожителем среди руководителей субъектов" РФ. Он отметил, что ему следует уйти самому, "пока не выгнали".

По мнению Маркова, Кадыров не покинет пост руководителя Чечни, поскольку о своём уходе он намекал в 2016 и 2017 годах, но остался во главе республики. Но если Кадыров всё же уйдёт, то с высокой долей вероятности станет главой бывших украинских регионов, освобождённых Вооружёнными силами РФ. Речь идёт о Херсонской, Запорожской и, возможно, Харьковской областях, отметил политолог. ДНР и ЛНР не рассматриваются, поскольку там уже есть органы власти.

"Под него могут создать должность замруководителя Администрации президента "по делам освобожденных территорий". Или замминистра обороны, отвечающего за бывшие украинские регионы. Ну или в Росгвардии могут аналогичный пост ему придумать", — сообщил Марков в беседе с Общественной Службой Новостей.

При таком сценарии Чечнёй будет руководить тот, кого назначит Кадыров. Это может быть депутат Госдумы Адам Делимханов или спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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