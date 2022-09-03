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Кадыров: я засиделся на посту и заслужил бессрочный и длинный отпуск

Россия

Глава Чеченской республики неожиданно для всех сегодня заявил, что он "слишком долго" находится на своём посту и "заслужил бессрочный отпуск".

  • Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года, он — "долгожитель" среди глав регионов. Срок его полномочий истекает в 2026 году.

По словам Рамзана Кадырова, он сам "заметил, что засиделся" и потому уверен, что заслужил "бессрочный и длинный отпуск".

"В Чечне есть поговорка: "каким бы долгожданным и уважаемым ни был гость, если он вовремя уезжает, то это ещё приятнее. Я думаю, что моё время пришло", — иронично сказал он, добавив, что пора уходить, "пока не выгнали".

И, судя по его словам, в администрации Чечни уже начали заниматься этим вопросом. Впрочем, информации о том, что готовится отставка, нет.

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Автор: Ольга Лебедева
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