Глава Чеченской республики неожиданно для всех сегодня заявил, что он "слишком долго" находится на своём посту и "заслужил бессрочный отпуск".
По словам Рамзана Кадырова, он сам "заметил, что засиделся" и потому уверен, что заслужил "бессрочный и длинный отпуск".
"В Чечне есть поговорка: "каким бы долгожданным и уважаемым ни был гость, если он вовремя уезжает, то это ещё приятнее. Я думаю, что моё время пришло", — иронично сказал он, добавив, что пора уходить, "пока не выгнали".
И, судя по его словам, в администрации Чечни уже начали заниматься этим вопросом. Впрочем, информации о том, что готовится отставка, нет.
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