Константинов: если бы Киев мог, давно бы ударил по Крымскому мосту

Официальный Киев давно бы отдал приказ атаковать Крымский мост, если бы располагал нужным оружием, заявил председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Как подчеркнул политик, нанести удар по такому объекту инфраструктуры непросто и обычный дрон-камикадзе неспособен серьёзно повредить мост.

"Для атаки на Крым Киеву нужно серьёзное оружие. Пока такой технической возможности нет у них, иначе бы они давно по нам ударили без каких-то предупреждений. Он защищён со всех сторон, с воздуха, земли, воды. Стоят КПП, поезда проверяют, чтобы взрывчатку не подложили", — пояснил председатель госсовета полуострова "Украине.ру".

Константинов подчеркнул, что все заявления киевского режима по Крымскому мосту лишь угрозы. Если бы Украина могла нанести огромный ущерб жителям полуострова, то сделала бы это "молча".