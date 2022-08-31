В Крыму предложили запретить концерты артистов, выступивших против СВО

Председатель Государственного совета региона Владимир Константинов призвал запретить на федеральном уровне выступления артистов, которые не поддерживают российскую армию на Украине.

После начала военной спецоперации (СВО) по защите Донбасса некоторые представители шоу-бизнеса покинули страну. Однако спустя время многие из них снова вернулись в Россию и продолжили свою деятельность.

"Мы настаиваем на принятии на федеральном уровне (запрета концертов. — Прим. ред.). Для нас будет оскорблением видеть их. Не в тюрьму их, но лишить права публично выступать", — сказал Константинов в беседе с ТАСС.