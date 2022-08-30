Зрители не пришли на концерт Валерия Меладзе в Италии из-за дорогих билетов

Артист Валерий Меладзе должен был выступать в Италии 28 августа. Однако концерт так и не состоялся, поскольку зрители отказались прийти на выступление. Билеты стоили от 500 до 2800 евро. Желающих слушать песни Меладзе за такие деньги не оказалось, сообщает Teleprogramma.

Предполагается, что именно поэтому артист вспомнил про Россию, где со словами "пошутил-пошутил" вышел на сцену и получил свой гонорар.

Ранее певец высказался против спецоперации российской армии на Украине и сбежал из страны.