Левитас оценил возвращение Пугачёвой в Россию: "Тоже мне, всенародная любимица"

После начала спецоперации Алла Пугачёва, Максим Галкин и их дети уехали из России. Однако спустя несколько месяцев примадонна вернулась на родину. Обозреватель EADaily Игорь Левитас признался, что в глубине души пожалел артистку.

"Муж её - ещё тот идиот, ненавидящий и свою страну, и свой народ. А что она? Она молчала и подыгрывала мужу. Бабская доля — она же не девочка. И этого мýжика уже не поменяешь на нового", — отметил он.

Левитас убеждён, что все провокационные выступления Галкина про российскую спецоперацию были результатом совместного творчества с его законной супругой. Сразу же после возвращения Пугачёва объявила о намерении "навести порядок в головах".

"Алле Борисовне бы не о бардаке в головах говорить, а попросить прощения за своего мужа, да и за себя заодно. За то, что не выступила в защиту России, своего народа. <…> Тоже мне, всенародная любимица…", — заявил Левитас.