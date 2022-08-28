Михалков предложил "перекрыть кислород" сбежавшим из России артистам

В преддверии открытия очередного "Московского Международного кинофестиваля" Никита Михалков прокомментировал позицию артистов, которые уехали из России после начала спецоперации.

По мнению режиссёра, не стоит выпускать на экраны даже уже отснятые фильмы с участием актёров, которые сбежали в другие страны. Михалков заявил, что "недостойные люди" не имеют права представлять российский кинематограф. Также, по его словам, им следует "перекрыть кислород" и дать дорогу молодым, более достойным артистам.

"Они пренебрежительно отозвались о стране, где жили, работали… Это их выбор. Я не вижу смысла сейчас осуждать. Но я хотел бы, чтобы их места заняли молодые, талантливые, чтобы их не занимали эти монстры", — цитирует слова режиссёра ТАСС.