Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко убеждена, что российским артистам, которые выехали из страны и негативно отзывались об спецоперации стоит совершить поездку в Донбасс и оценить ситуацию на месте.
"Мне бы хотелось, чтобы те, кто ошибся, имели шанс исправить свою ошибку, и надо дать им такую возможность. Пусть поедут в зону спецоперации, пусть посмотрят своими глазами", — отметила она.
Ранее директор Пугачёвой рассказала, что звезда прилетела в Россию "давно и надолго". Супруга Максима Галкина объяснила, чем собирается заниматься на родине в ближайшее время.
"Порядок буду наводить. В моей голове, в вашей голове", — заключила Пугачёва.
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