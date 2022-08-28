Драпеко: уехавших артистов РФ нужно отправить в Донбасс

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко убеждена, что российским артистам, которые выехали из страны и негативно отзывались об спецоперации стоит совершить поездку в Донбасс и оценить ситуацию на месте.

"Мне бы хотелось, чтобы те, кто ошибся, имели шанс исправить свою ошибку, и надо дать им такую возможность. Пусть поедут в зону спецоперации, пусть посмотрят своими глазами", — отметила она.

Ранее директор Пугачёвой рассказала, что звезда прилетела в Россию "давно и надолго". Супруга Максима Галкина объяснила, чем собирается заниматься на родине в ближайшее время.

"Порядок буду наводить. В моей голове, в вашей голове", — заключила Пугачёва.