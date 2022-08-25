Политолог Яков Кедми не согласился заявлением посла России в Латвии Михаила Ванина о том, что Россия "имеет право" ответить на унижение русских в государствах Евросоюза. Как подчеркнул Кедми, страна обязана на них ответить.
"Россия не имеет право, Россия обязана! Россия обязана защищать граждан, которые считают её своей страной. Она обязана защищать русских! И если это страна русского народа, а она страна русского народа, она не от этого не может убежать", — заявил политолог в эфире "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
Политолог уточнил, что Россия обязана защищать своих граждан "любыми способами, которые у неё есть".
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