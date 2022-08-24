Кедми о новом пакете военной помощи США Киеву: "Пусть производят"

Политолог Яков Кедми рассказал, что нужно делать, чтобы поставки западного оружия Киеву не имели смысла.

Эксперт сказал, что задача России — сделать так, чтобы западное вооружение просто некуда было доставлять.

"Пусть они строят заводы, пусть они производят продукцию. Целью должно быть то, чтобы некуда было ее поставлять. Чтобы к тому моменту, когда заводы начнут выпускать эту продукцию, они дальше польской границы не могли ее никуда поставлять", — сказал Кедми в ходе программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Ранее в Вашингтоне сообщили о выделении Киеву очередного пакета военной помощи стоимостью почти три миллиарда рублей. Есть версия, что в него могут войти артиллерийские снаряды Excalibur.