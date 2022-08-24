Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Эколог про обещание Мишустина перейти на полную сортировку мусора: нет условий
Молдавия: Додон поздравил потомков Победы, а Санду — нацистов Украины
Арестович: у России три раза за месяц был шанс взять Киев
Росгвардейцы задержали сотрудничавших с ВСУ двух работников Запорожской АЭС
Кива: Джонсон приехал в Киев для получения 10 млн долларов наличными
Эксперт Суконкин: украинское командование серьёзно занижает цифры потерь ВСУ
Литовкин: денацификацией Украины придётся заниматься много-много лет
Экс-советник ЦРУ: Западу надо готовится к худшему в противостоянии с Россией
Путин поручил выплатить десять тысяч рублей родителям школьников в ДНР и ЛНР

Кедми о новом пакете военной помощи США Киеву: "Пусть производят"

Мир

Политолог Яков Кедми рассказал, что нужно делать, чтобы поставки западного оружия Киеву не имели смысла.

Эксперт сказал, что задача России — сделать так, чтобы западное вооружение просто некуда было доставлять.

"Пусть они строят заводы, пусть они производят продукцию. Целью должно быть то, чтобы некуда было ее поставлять. Чтобы к тому моменту, когда заводы начнут выпускать эту продукцию, они дальше польской границы не могли ее никуда поставлять", — сказал Кедми в ходе программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Ранее в Вашингтоне сообщили о выделении Киеву очередного пакета военной помощи стоимостью почти три миллиарда рублей. Есть версия, что в него могут войти артиллерийские снаряды Excalibur.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.

Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери
Силовые структуры
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери
Политика. Новости и аналитика
Госдума призовёт Путина начать новую часть СВО
Силовые структуры
NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км
Анжела Якубовская Максим Никулин: дед о войне ничего не рассказывал, уходил от ответов Анжела Якубовская Андрей Николаев Зеленский готов к миру? О результатах переговоров во Львове Андрей Николаев Игорь Латунский Контр-адмирал Геннадий Захаров: в Чечне я сохранил для Родины 120 офицерских жизней Игорь Латунский
Мир. Новости мира
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Мир. Новости мира
Норин: военнослужащие ВСУ до сих пор верят в победу над ВС РФ
Козин раскрыл сценарий ядерного удара НАТО по РФ из Прибалтики
Силовые структуры
Козин раскрыл сценарий ядерного удара НАТО по РФ из Прибалтики
Последние материалы
Литовкин: денацификацией Украины придётся заниматься много-много лет
Экс-советник ЦРУ: Западу надо готовится к худшему в противостоянии с Россией
Путин поручил выплатить десять тысяч рублей родителям школьников в ДНР и ЛНР
В Волчанске обнаружили расписание смен блокпоста РФ, написанное ребёнком
Астролог Перец: "Камни синих оттенков притянут болезни Овнам"
Офис Зеленского составил смету контрнаступления и ждет денег
Полковник Макгрегор: Путин действует сдержанно в спецоперации на Украине
Сивков: военная помощь США будет бесполезной для Киева при быстром темпе СВО
Коротченко: страны НАТО могут тайно поставлять Киеву смертоносное оружие
The Drive: американский эсминец Preble получил лазерный комплекс HELIOS
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников