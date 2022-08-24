Хачатрян о Западе и спецоперации на Украине: "Ящик Пандоры уже открыт"

Америка стала плацдармом мирового однополярного мира. От США практически зависят безопасность и экономика всех стран мира, заявил независимый правозащитник и эксперт в области геополитики Арбак Хачатрян.

По словам эксперта, Запад добивается власти через войны и деньги, что стало триггером для России в борьбе с однополярным миром, что частично привело к началу спецоперации на Украине. Однако, как подчеркнул Хачатрян, "свернуть" быстро последствия не получится.

"Так сложились обстоятельства, что центровой страной, возглавившей борьбу против однополярного мира, стала Россия. Почему? Потому что Россия никогда не примет ни искажённых ценностей Запада, ни их вассальских условий. Так что, Ящик Пандоры уже открыт", — пояснил эксперт в беседе с argumenti.ru.

По словам Хачатряна, сильным лидером США мог бы стать Дональд Трамп, но он взял курс на финансы, а "торгаш не может стать стратегом".

"Сегодня велика угроза ядерной войны. Мировое господство утекает из рук финансистов, мировой элиты. Сегодня Америка, руками Украины, провоцирует Россию первой применить ядерные боеголовки. Только ядерный взрыв позволит мировым лидерам сесть за стол переговоров, как это было после Второй мировой войны", — резюмировал эксперт.