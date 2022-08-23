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Госдума призовёт Путина начать новую часть СВО

Политика

Анонсировано внеочередное заседание совета Госдумы. Согласно официальным данным, на нём будут озвучены жёсткие заявления и требования к Путину в связи с угрозой, возникающей в результате обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС, а также терактом под Москвой.

Госдума призовёт Путина начать новую часть СВО

"Не совсем понятно, почему с "жёсткой реакцией" на ситуацию чрезвычайного характера необходимо тянуть до вечера четверга. Скорее всего, события, ради которых Дума собирается, к тому моменту уже состоятся", — пишет "Независимая газета".

На встрече выступят:

  • лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, который и инициировал внеочередную встречу руководства Госдумы.
  • глава фракции ЛДПР, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий,
  • председатель комитета по энергетике Павел Завальный ("Единая Россия"),
  • председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

Зюганов потребует, чтобы Россия "утроила усилия" для быстрого завершения спецоперации. Эксперты усматривают в такой постановке вопроса намёки на какие-то возможные иные смыслы встречи кроме формального возмущения со стороны депутатов — возможно, даже требования массированных (в том числе, ракетных) ударов по центрам принятия решений.

Со своей стороны, Киев последние пару суток ждёт "удара экстраординарной мощи" со стороны России, в городе действует комендантский час, а чиновники переведены на "удалёнку". Зеленский также уже пригрозил России "огнём и мечом" в случае ударов по городам.

Политолог Сергей Маркелов высказался о внеочередном Совете Госдумы в ключе того, что грядет изменение формата спецоперации, так как накопился ряд событий, на которые Дума должна отреагировать.

По его словам, началась вторая часть этой спецоперации, так как Киев откровенно "творит дичь в виде провокаций, в виде терроризма, в виде атак на российскую территорию, Крым, Курскую область, Белгородскую область, кровавого теракта в Москве и прочих действиях такого характера".

Маркелов отметил, что следует определиться с тем, что разрешено делать РФ после атак на российские территории.

Путин готовится к чему-то решительному: "красные линии" Кремля начали мерцать, добавил политолог Михаил Ростовский.

По мнению экспертов, "скорее всего, российский президент готов пойти на некие резкие и решительные (даже по меркам 2022 года) шаги".

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Автор: Александр Шторм, Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
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