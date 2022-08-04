Политолог Маркелов допустил причастность США к созданию COVID-19

Политолог Сергей Маркелов прокомментировал Pravda.Ru подозрения Минобороны РФ о причастности США к возникновению пандемии коронавируса.

"Возможно ли это? Да, возможно. Американцы спокойно используют менеджмент военно-биологических разработок по всему миру, по договоренности с руководством тех стран, которые хотят заработать. Это страны, где более-менее свободно можно делать всё, что хочешь и не уведомлять своих граждан. Украина к ним относится", — заявил Маркелов.

Он напомнил, что на Украине были обнаружены американские биолаборатории, в которых учёные могли создавать биологическое оружие на основе вирусных разработок.

"Сама по себе история реальная, не художественная. Утечки возможны. Никто не перепроверит, были, не были. Даже если какие-то пытливые журналисты найдут доказательства того, что утечки были, то мир разделится на две категории стран: тех, которые допускают, что такое возможно, и тех, кто априори не допускает. Я думаю, что большая часть допускает", — отметил собеседник издания.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подозревает Вашингтон в создании коронавируса, который вызвал пандемию.