Политолог Марков: в Херсоне и Запорожье необходимо провести референдум

На данный момент Запорожская область ещё не полностью перешла под контроль российской армии, однако глава военно-городской администрации региона отметил, что референдум намечен на первую половину сентября. Примерно в это же время запланировано народное голосование в Херсоне. Однако, по мнению политолога Сергея Маркова, сейчас там не стоит проводить референдум.

"Треть населения Херсонской области просто выехала с места проживания, а треть из оставшихся пока не поддерживают Россию. Так что примерный результат будет таков: треть — за нас, треть — против нас, а ещё треть ждёт, пока власть не стукнет кулаком по столу", — заявил он в беседе с argumenti.ru.

Эксперт убеждён, что в скором времени оба региона проведут референдум, итоги которого будут в пользу российской стороны.

"Всё это искусственное и наносное полностью разрушится само. То есть всё возвратится на круги своя", — заключил политолог.