Политолог Форманчук: Киев раздражает предстоящий референдум в Запорожье

Чем быстрее жители Запорожья и Херсонской области проведут референдум, тем больше у них будет уверенности в своём безопасном будущем. Об этом сообщил политолог, председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук, комментируя Pravda.Ru заявление члена главного совета администрации Запорожья Владимира Рогова по поводу статуса области.

"Я считаю, что затягивать этот референдум не нужно. Мы знаем это по собственному крымскому опыту", — отметил политолог.

По мнению Форманчука, сентябрь — оптимальный срок, когда жители южных приазовских районов Запорожья, Запорожской и Херсонской областей смогут принять участие в народном голосовании.

"Сегодня это вызывает раздражение у киевского руководства, и Киев пытается организовать так называемое контрнаступление. Но все эти "контрнаступления" терпят провал", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Ранее член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум о статусе региона может состояться в начале осени.

"Всё пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии", — сообщил он.