Марков: в России мобилизации и военного положения точно не будет

Российские политики принимают закон о мобилизации экономических ресурсов в период спецоперации. Это решение испугало россиян, но военного положения в стране точно не будет.

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале успокоил подписчиков, заявив, что закон о возможной мобилизации ресурсов и структур экономики на военные нужды, если армия России ведет операции за рубежом, — отнюдь не предтеча мобилизации населения.

"Люди боятся объявления войны, пояснил эксперт. Но в таких случаях отдельные указы по экономике не принимали бы, поэтому опасаться нечего", — цитирует его URA.RU.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить специальные меры в сфере экономики в период проведения ВС РФ операций за пределами страны. Кремль пояснил, что закон не является предпосылкой к введению военного положения.

По сути, перед летними каникулами Госдуме необходимо рассмотреть большое количество правительственных инициатив, а также озаботиться хозяйственной деятельностью Думы. В приоритете сейчас решить рабочие вопросы "на всех уровнях", и лишь потом пойти отдыхать.

Ранее Госдума оперативно приняла законопроект правительства о мобилизации промышленности, по которому правительство получило право вводить специальные меры в сфере экономики в целях обеспечения проведения военными контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ.

В свою очередь эксперты проекта "Кремлёвская прачка” писали о том, что были установлены особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях; также был принят порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

Так что никакой перспективы всеобщей мобилизации в стране не просматривается в отличие от Украины, власти которой гребут в войска всех, кто не успел увернуться. С надлежащим результатом на фронте.