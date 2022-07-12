Маркелов: Госдума намерена 15 июля законодательно "развязать руки правительству"

Внеочередное заседание Госдумы 15 июля, назначенное через три дня после того, как депутаты ушли на каникулы, говорит о чрезвычайном характере совещания.

Госдума и, вероятно, Совфед проведут внеочередные заседания 15 июля

Как пишет политтехнолог Марат Баширов, в Госдуме введён "режим тишины" по материалам на сессию 15 июля: "Кто сдаст инфу — на выход".

Что случилось за те три дня, что депутаты провели на каникулах?

По официальным данным, 15 июля планируется рассмотреть законопроекты по поддержке граждан и экономики. Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата парламента не будет собираться, если в повестке Думы 15 июля не будет вопросов, которые относятся к компетенции Совфеда.

Главное слово здесь — "если". По предварительным данным источника Телеграм-канала Протопроедра,15 июля "будет также собираться Совет Федерации".

"Мне нечего вам сказать", — сказал журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков на вопрос о внеплановом заседании Госдумы в пятницу.

Мобилизационные мероприятия в связи с военными действиями на Украине

Можно подумать о военных мероприятиях, прежде всего. В соответствии с Законом РФ "Об обороне" 1996 года состояние войны объявляет президент РФ, как и мобилизацию, а утверждает Совет Федерации. Остальные функции по разработке мобилизационных мероприятий осуществляет правительство.

Госдума может рекомендовать президенту что-либо в этом плане, рекомендовали же депутаты Владимиру Путину признать ЛДНР.

Обстановка накалена в связи с нарастанием ударов по российской территории и планов по их расширению на стратегические объекты, а также с ростом числа жертв от бомбардировок и терактов на освобождённых территориях.

По данным властей, число раненых от удара в понедельник по Новой Каховке составило 80 человек, 5 погибли, 7 числятся пропавшими без вести. Всем понятно, что бандеровцы плотно занялись уничтожением мирного населения и городов Малороссии.

Новые назначения в правительстве и ЦБ

Речь может идти также о новых назначениях в правительстве, так как согласование по кандидатурам входит в компетенцию Госдумы. Очень возможный вариант, так как очевидно, что либеральные управляющие остались во власти в различных министерствах и ЦБ.

Например, министр финансов Антон Силуанов заявил, что необходимо сократить расходы федерального бюджета на "социалку" на 1,6 триллиона рублей, что полностью противоречит концепции президента о социальной направленности в развитии экономики. Эти планы поддерживает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Не очень понятны и планы ЦБ во главе с Эльвирой Набиуллиной и Минэкономразвития во главе с Максимом Орешкиным, как вывести экономику РФ на новый уровень в условиях агрессии со стороны Запада.

Видны и провалы финансово-экономического блока в подготовке СВО. Однако, срочность новых назначений в правительстве не очевидна.

Собственные инициативы Госдумы — защита от западных санкций

Могут обсуждаться и приниматься собственные законопроекты. Из срочных — реагирование на блокаду Калининградской области Литвой. Ожидалось, что Брюссель 10 июля порекомендует Литве отказаться от конфронтации, но этого не произошло. Начал действовать запрет Вильнюса на транзит в Калининград из России цемента, спирта, древесины и некоторой другой продукции, подпавшей под санкции ЕС.

Как сказал Pravda.Ru политический советник, психотехнолог, политтехнолог, генеральный директор коммуникационного агентства "МаркеловГрупп" Сергей Макелов, Дума заседает, чтобы дать "законодательное подтверждение для юридического развязывания рук правительству".

Эксперт предположил, что пакет законопроектов будет связан с "защитой российской экономики от западных санкционных нагрузок".

Сергей Маркелов напомнил, что Запад уже анонсировал принятие седьмого пакета санкций, и, вероятно, там будет прописано ограничение цены в 40-50 долларов за покупку барреля российской нефти.

"Дума и правительство должны организовать защиту от резкого понижения цены на нашу нефть, как-то это заблокировать: или уменьшить количество добываемой нефти, или ещё как-то", — сказал Сергей Маркелов.

По его мнению, возможно, также будут приняты законы по ускоренной интеграции ДНР, ЛНР и освобождённых территорий в Россию, чтобы правительство начало "экономически обслуживать" эти территории. Например, по "финансированию областей, подготовке к топливному осеннему сезону, ещё к чему-то".

"Ждём разрешения от Думы правительству вводить дополнительные стабилизаторы российской экономики, либо ускорители агрегации в нашу экономику принимаемых территорий", — сделал вывод Сергей Маркелов.

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