Эксперт Ермаков заявил об отсутствии у НАТО денег на поддержку Украины

Эксперт Российского института стратегичеcких исследований Сергей Ермаков прокомментировал Pravda.Ru заявление экс-главы чешской разведки Андора Шандора о неготовности НАТО вести затяжной конфликт.

"В НАТО существуют серьёзные разногласия по поводу Украины и России. Не все страны устраивает жёсткий антироссийский курс, который альянс принимает под давлением США. Есть понимание, что дальнейшая эскалация может привести к серьёзному конфликту с РФ, который все страны-члены НАТО хотели бы избежать", — сказал Ермаков.

По его словам, возможности Североатлантического альянса ограничены, и он не сможет бесконечно помогать Украине вооружением.

"Понятно, что у стран НАТО небезграничные возможности. На последних саммитах был поднят вопрос о том, что все члены альянса по-разному вооружены. Имеется в виду и новое, и старое вооружение. Поэтому им сложно оказывать масштабную помощь другим государствам, особенно если эти страны не являются членами альянса", — заявил Ермаков.

Он отметил, что Запад умеет обещать, стимулировать и мобилизовывать, однако практическая его помощь Украине конечна.

"Обещание — это одно, но другой вопрос: есть ли у НАТО долгосрочные возможности? Украинский кризис принимает затяжной характер, а у НАТО реально нет денег. И если вначале на Западе звучали обещания собраться и показать Москве, то сейчас аналитики пытаются адекватно оценить ситуацию, смотрят на карту, как идет спецоперация. Исходя из реалий, они строят свои прогнозы и понимают целесообразность или нецелесообразность оказания дополнительной помощи Украине", — добавил собеседник издания.

Ранее чешский генерал-майор Андор Шандор заявил, что военную поддержку Киеву странам Запада становится оказывать всё сложнее, поэтому они всё больше поддерживают Украину просто морально.