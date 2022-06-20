Посол Евросоюза в России вызван в МИД из-за транзитной "блокады" Калининграда

Посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер вызван в МИД России из-за ограничения транзита, который Вильнюс ввёл в отношении Калининграда.

Европейскому чиновнику озвучат условия, заявил глава Калининградской области Антон Алиханов.

Литва без предварительного уведомления Кремля ввела запрет на ж/д транзит большой номенклатуры грузов в Калининградскую область через свою территорию. Москва также потребовала от Вильнюса отменить эти ограничения.

"Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол ЕС в России, вызван в МИД на Смоленку, и ему будут выставлены соответствующие условия", — отметил губернатор.

20 июня временная поверенная в делах Литвы в РФ Виргиния Умбрасене также была вызвана в российский МИД. В Министерстве литовскому дипломату был выражен решительный протест.