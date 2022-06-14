Политолог Салин о причине снятия Поклонской с должности: "Она неуправляемая"

По словам политолога Павла Салина, Наталье Поклонской пришлось оставить должность заместителя главы Россотрудничества, потому что она является неуправляемым политиком, который нарушает работу всей системы.

"В российской современной политической системе должности даже на муниципальном уровне могут занимать чиновники, которые считаются управляемыми. А профессиональные качества и личная преданность не имеет значения. Если чиновник неуправляемый, ему карьерный путь закрыт. Госпожа Поклонская — она неуправляемая", — сказал Салин в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН".

Примеры такой черты Поклонской можно увидеть и в её высказываниях относительно пенсионного возраста, и касательно конфликта на Украине.

Коллега Салина, политолог Алексей Чадаев считает, что Поклонскую могли снять с должности из-за того, что её точка зрения не совпадала с той, которую имел её непосредственный руководитель — Евгений Примаков.

Покинув пост замглавы Россотрудничества, Поклонская уведомила, что её назначили на должность советника генпрокурора РФ Игоря Краснова.