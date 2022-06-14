Собчак о новой должности Поклонской: "Политический бартер?"

Наталью Поклонскую перевели на должность советника генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Эк-замглавы Россотрудничества заявила, что прекращает вести социальные сети.

Новость прокомментировала Ксения Собчак.

"А что это такое? Политический бартер? Ты не ведешь соцсети, мы даем тебе любимую должность? Все-таки Поклонская очень непредсказуема, такая против толпы попрёт и не свернёт. Вспомнить хотя бы пенсионную реформу", — написала журналистка.

В середине апреля этого года Поклонская разозлила патриотов высказываниями. Символ "Крымской весны" назвала спецоперацию на Украине большой трагедией.

Тогда Собчак предположила, что у экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской могут быть проблемы из-за её заявлений.

"Как бы и из Россотрудничества не погнали. Впрочем, из Думы её уже пытались сослать в Кабо-Верде, и не получилось", — делилась своими размышлениями телеведущая.