Наталью Поклонскую перевели на должность советника генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Эк-замглавы Россотрудничества заявила, что прекращает вести социальные сети.
Новость прокомментировала Ксения Собчак.
"А что это такое? Политический бартер? Ты не ведешь соцсети, мы даем тебе любимую должность? Все-таки Поклонская очень непредсказуема, такая против толпы попрёт и не свернёт. Вспомнить хотя бы пенсионную реформу", — написала журналистка.
В середине апреля этого года Поклонская разозлила патриотов высказываниями. Символ "Крымской весны" назвала спецоперацию на Украине большой трагедией.
Тогда Собчак предположила, что у экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской могут быть проблемы из-за её заявлений.
"Как бы и из Россотрудничества не погнали. Впрочем, из Думы её уже пытались сослать в Кабо-Верде, и не получилось", — делилась своими размышлениями телеведущая.
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