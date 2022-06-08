Рогозин объяснил для чего Японии Курилы: "Главное не рыба, главное — капуста"

Глава Роскосмоса РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что Южные Курилы позарез нужны Японии из-за морской капусты, которая растёт вокруг островов. По его словам, поддержав "враждебную политику" Запада, Токио остался без столь важного ингредиента в меню.

Как подчеркнул Рогозин, на Сахалине полностью поддержали запрет на промысел для японских рыбаков у южных Курил.

"Главное не рыба, главное — капуста. Примерно так японские парламентарии объясняли мне, зачем Японии необходимы наши Южно-Курильские острова", — пояснил Рогозин. — Так что открыв свой рот и поддержав враждебную политику Запада против России, Япония осталась без капусты. Причём, как в прямом, так и в переносном смысле".

Глава Роскосмоса напомнил, что соглашение между Москвой и Токио от 1998 года является "предательским", так как Япония запретила российской стороне промысел в территориальных водах страны, а Россия нет.