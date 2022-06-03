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Автор Александр Шторм

Окружение: Михаил Горбачёв сильно болеет и боится смерти

Политика

Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* сообщил, что Михаил Горбачёв сильно болеет. "Горбачёв плох стал", — подтверждают инсайдеры.

Окружение: Михаил Горбачёв сильно болеет и боится смерти

Отметим, что ранее пресса цитировала сотрудника Фонда Горбачёва, рассказавшего — коллегам "широко известна его фраза <…> о том, что он понимает, что не вечен. И ему очень страшно, что будет там, оглядываясь на его жизнь прошедшую и только одно успокаивает "Раю увижу".

"Советский Союз в Беловежской пуще развалили президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич при попустительстве Михаила Горбачёва, точнее, это стало возможно благодаря его действиям. Кравчук, Ельцин, Шушкевич уже умерли, в живых пока остался один Горбачёв", — отмечают аналитики.

"Горбачёв — человек неглупый. Он действительно был изменник в полном смысле этого слова. Его обработали хорошо в своё время", — рассказывал экс-глава Минобороны СССР, маршал Дмитрий Язов.

"Этот человек — тряпка. Человек, который не имеет никаких волевых качеств. Человек, который боялся собственной тени", — в 2001 году рассказал Pravda.Ru советский и российский политик, народный депутат СССР Виктор Алкснис.

* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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Автор: Александр Шторм, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы борис ельцин леонид кравчук станислав шушкевич
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Окружение: Михаил Горбачёв сильно болеет и боится смерти
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