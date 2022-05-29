Лавров прокомментировал слухи о болезни Путина: вменяемые люди видят правду

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал свой комментарий появившимся в Европейском Союзе слухам о "заболевании" президента РФ Владимира Путина.

Как сказал глава МИД Российской Федерации, вменяемые люди, видя ежедневные публичные появления президента России, вряд ли заметят у Владимира Путина признаки недуга.

"Он ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания", — в интервью французскому каналу TF1 сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Не смог Сергей Лавров в интервью обойти и тему специальной операции на Украине.

Сроки спецоперации России обусловлены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре, подчеркнул министр. Также он отметил, что безусловным приоритетом для РФ остаётся освобождение признанных Россией ДНР и ЛНР, жители других территорий Украины должны будут сами определить своё будущее.