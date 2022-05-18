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Автор Антон Куликов

Территорию у посольства США предложили назвать площадью Защитников Донбасса

Политика

Депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства США "площадью Защитников Донбасса". Соответствующее обращение уже направлено в правительство Москвы.

Территорию у посольства США предложили назвать площадью Защитников Донбасса

Кроме того, депутаты предложили присвоить американскому посольству соответствующий адрес на площади Защитников Донбасса. Эта территория находится в Пресненской районе столицы, на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.

Инициативу поддержали четыре депутатских объединения, которые представлены в Мосгордуме — "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и "Моя Москва".

В столичном парламенте есть также фракция "Яблоко". Но от этой партии поддержки подобной инициативы ожидать трудно, поскольку в "Яблоке" выступают против спецоперации на территории Украины.

Стоит заметить, что в западных странах переименование улиц возле посольств России довольно распространённая практика. В частности, в марте горсовет Вильнюса одобрил переименование одной из улиц литовской столицы в честь "героев Украины".

Соответствующее название было присвоено безымянной улице, которая начинается от улицы Латвю и ведёт к посольству России. При этом таблички с новым названием были сделаны на двух языках — украинском и литовском.

В конце марта в Праге утвердили новое название части улицы, на которой расположено российское посольство. Назвали её улицей "Украинских героев".

Так что есть вариант рассмотреть возможность по переименованию улиц в Москве и там, где расположены посольства Литвы и Чехии, например.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Олег Артюков
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