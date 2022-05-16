Лукашенко на встрече с Путиным призвал "пойти по пути Китая" в борьбе с фейками

Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве в присутствии Владимира Путина предложил реагировать на фейки и информационные вбросы, основываясь на опыте Китая.

Глава Белоруссии в рамках своего выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности озаботился вопросами информационной безопасности России и Белоруссии.

"Нужно активнее продвигать ОДКБ в социальных сетях, которые интенсивно используют наши западные оппоненты с целью действенного реагирования на фейки и информационные вбросы. При том, надо подумать серьёзно и, может быть, идти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в Интернете", — заявил Лукашенко.

Ксения Собчак прокомментировала слова президента Белоруссии.

"Суверенный интернет: раз, два, три", — написала журналистка.

Ранее в британской разведке предположили, что силы спецопераций Белоруссии могут задержать ВСУ.