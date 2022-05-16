Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве в присутствии Владимира Путина предложил реагировать на фейки и информационные вбросы, основываясь на опыте Китая.
Глава Белоруссии в рамках своего выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности озаботился вопросами информационной безопасности России и Белоруссии.
"Нужно активнее продвигать ОДКБ в социальных сетях, которые интенсивно используют наши западные оппоненты с целью действенного реагирования на фейки и информационные вбросы. При том, надо подумать серьёзно и, может быть, идти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в Интернете", — заявил Лукашенко.
Ксения Собчак прокомментировала слова президента Белоруссии.
"Суверенный интернет: раз, два, три", — написала журналистка.
Ранее в британской разведке предположили, что силы спецопераций Белоруссии могут задержать ВСУ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.