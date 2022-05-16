Силы специальных операций, развёрнутые Минском вдоль границы с Украиной 10 мая, скорее всего, смогут задержать украинские войска в этом районе, считает разведка Британии.
Киев не сможет перебросить свои войска, чтобы поддержать операцию в Донбассе, полагают британские эксперты.
Они напомнили, что территория Белоруссии использовалась как плацдарм для первоначального наступления России на Киев и Чернигов. Кроме того, Россия также совершала воздушные вылеты и ракетные удары с территории союзного государства.
Вероятно, президент Белоруссии Александр Лукашенко уравновешивает поддержку российской спецоперации желанием избежать прямого военного участия из-за рисков западных санкций, мести Украины и возможного недовольства в белорусских армии, предположили специалисты британской разведки.
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Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.